Proponen que difundir fotos privadas sea delito

Ríos comentó que uno de los involucrados en la distribución de la imagen fue Fredy Armando Vera Estigarribia, conocido como El Churero, quien recientemente fue condenado a un año y seis meses de cárcel por pornografía infantil.

“La Fiscalía allanó la casa del hombre, decomisó la computadora y ahí estaban todas las fotos y no podíamos hacer nada porque no era delito. Eso destruye a mucha gente. Nosotros por suerte en ese momento no teníamos hijos y pudimos sobrellevar pero es muy duro”, relató.

El parlamentario reconoció no obstante que es muy complicado establecer una ley sobre el tema pero señaló que se encuentra trabajando para delimitar la conducta y definir una pena adecuada.

“Si me llegan fotos privadas de una persona y empiezo a difundir por las redes sociales, debe ser delito que yo exponga la privacidad de alguien. Si me graban en la vía pública es otra cosa”, expresó Ríos.

Hubo casos, rememoró el liberal, de adolescentes que se quitaron la vida por no aguantar la presión luego de que se difundieron fotos o videos íntimos de ellos.