Prometen anhelada pensión a adultos sin contar con los fondos

Hay una coincidencia entre candidatos de todos los partidos en prometer el acceso a la pensión de la tercera edad de manera automática y universal. No obstante, estas promesas de carácter electoral deberán ser contrastadas con la disponibilidad del Ministerio de Hacienda para llevarse a cabo. “Si destinamos USD 200 millones a la tercera edad, ya estaríamos cumpliendo la primera promesa electoral, que es la universalización del programa de la tercera edad, sin censo, solo haber cumplido los 65 años de edad”, señala el candidato a senador Derlis Maidana, del Partido Colorado, pero no señala de dónde provendrán los recursos. Además su partido promete que no aumentará ni creará más impuestos.