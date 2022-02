“Presidente: Ejerza el poder que tiene, luche contra la corrupción”, dijo Tito

“Fuimos a un lugar para disfrutar, bailar juntos, cosa que sí estábamos viviendo. En un momento queríamos ir al baño, que quedaba a una cierta distancia. Caminamos juntos de la mano. Al llegar ella fue a un lado y yo por el mío”, relató.

Entró al baño y en contados segundos escuchó un alboroto, y que gritaban “Vita”, como se le decía a la influencer. “Salgo desesperado del baño, hasta que la veo en el piso tirada y pude sentir un calvario”, contó Torres.

La alzaron a una ambulancia que denunció era precaria. “No tenía nada, no tenía personales preparados para este tipo de situaciones, no había para intubarla, no había hospital cerca”, lamentó.

Contó que fueron unos 45 minutos de recorrido hasta el Hospital Nacional de Itauguá, pero que en ningún momento llegó intubada, como dijo la directora de dicho centro.

“Yo sabía que Cristina capaz no iba a vivir, pero tenía la esperanza. Me dieron la noticia de que falleció después y ahí es donde un pedazo de mi vida se fue de este mundo con ella”, comentó el jugador.

RECLAMOS. Torres también envió un fuerte en reclamo a la organización del evento, diciendo que no puede no haber policías ni seguridad velando por las personas.

Se dirigió al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien había dicho que seguirán este tipo de hechos.

“Soy consciente que el narcotráfico se viene instalando en la política y el poder desde hace años. Soy consciente que estos hechos provienen de origen narco, pero también soy consciente de que los estamentos de seguridad no hacen nada para poder combatirlos”, dijo.

Dijo además: “Señor presidente, o hacemos todos que cambie o buscaremos la manera de cambiarlo entre la mayoría en este país. Esto es insostenible. Solo usted y su Gabinete no se dan cuenta... Haga lo que tenga que hacer, ejerza el poder que tiene, luche, pelee y no deje que las mafias y la corrupción nos ganen, porque esto no debería de ser normal. Merecemos un país mejor”, contó el jugador.

Dijo además que tomó la decisión de inscribirse para votar, para marcar una diferencia.



Familiares invitan a manifestación

A través de un flyer, la familia de Cristina Aranda, convoca a toda la ciudadanía a una manifestación frente al Mburuvicha Róga a realizarse mañana, 5 de febrero, a las 19:00, para pedir justicia. “La propuesta nace desde la impotencia que tenemos, quiero que se haga Justicia por mi hermana. Hoy fue mi hermana, mañana puede ser mi hijo, mañana puede ser en un colegio, en una escuela, en un shopping”, dijo José Aranda, hermano de Vita.

Sostuvo que un hecho así no puede quedar impune. “Ella no iba a dejar así si algo nos pasaba a nosotros”, dijo.

Ya el miércoles pasado, un grupo de ciudadanos realizó una manifestación.





Nuevo golpe de la narcopolítica