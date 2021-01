Preocupa a usuarios de WhatsApp las nuevas medidas de la red

En el caso de que no aceptes los términos y condiciones de WhatsApp ya no podrás acceder a tu cuenta a partir del 08 de febrero de 2021. La empresa, por su parte, enfatiza que esos datos recolectados tienen el fin de operar, proporcionar, mejorar, entender y promocionar servicios.

En Twitter, numerosos usuarios se mostraban alarmados por haber dado su consentimiento sin haber leído en detalle los cambios.

El grupo pretende monetizar su plataforma permitiendo a los anunciantes ponerse en contacto con sus clientes a través de WhatsApp, o incluso vender directamente en la aplicación sus productos, como ya ocurre en India. “La actualización de las políticas de confidencialidad son habituales en la industria y estamos proporcionando a los usuarios todas las informaciones necesarias para verificar los cambios que entrarán en vigor el 8 de febrero”, indicó un portavoz del grupo.

“Aunque no uses nuestras opciones relacionadas con la ubicación, usamos la dirección IP y otra información, como los códigos de área de números de teléfono, para estimar cuál es tu ubicación general (por ejemplo, ciudad y país). También usamos la información de tu ubicación con fines de diagnóstico y resolución de problemas”, indica el archivo de privacidad de la aplicación. Según la empresa, los datos que pueden ser compartidos entre WhatsApp y el ecosistema de aplicaciones de Facebook (incluyendo Instagram y Messenger) mencionan los contactos y la información del perfil, excepto el contenido de los mensajes.

NO EN EUROPA. Pero las nuevas condiciones difieren entre la Unión Europea y el resto del mundo. En el caso de la UE y del Reino Unido, solo se utilizarán para desarrollar las funcionalidades ofrecidas a las cuentas profesionales WhatsApp Business, explicó la empresa. “WhatsApp no comparte los datos de sus usuarios en Europa con Facebook, con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios”, aseguró un portavoz de la plataforma. La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), regulación francesa de internet, recordó que desde 2017 se había iniciado una investigación sobre las consecuencias de la compra de WhatsApp por Facebook por 22.000 millones de dólares en 2014, incluidas las condiciones de transferencia de datos.

Desde el 2016, WhatsApp, empresa estadounidense, llegó a un acuerdo con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y otras autoridades de protección de datos de Europa y se creó la app de WhatsApp Ireland Limited, una empresa paralela a WhatsApp LLC que opera en el resto del mundo. Esta nueva empresa debe respetar las normas de protección de datos que utilizan todos los países miembro de la UE y que no son compatibles con la nueva política de privacidad de WhatsApp y Facebook.

Datos sí, mensajes no. Si no vives dentro de la UE, ¿qué datos tendrás que compartir con Facebook para seguir usando WhatsApp? Principalmente se compartirán entre ambas empresas datos como el nombre, el número de teléfono, el tipo de dispositivo móvil en el que se utiliza, las transacciones económicas realizadas (ahora que se podrá comprar por WhatsApp), las diferentes ubicaciones y nuestros contactos asociados, entre otros. No se podrán compartir los mensajes, las conversaciones que tenemos con nuestros contactos, sean del tema que sean siguen protegidos por el cifrado de extremo a extremo. El sistema de protección de WhatsApp que cifra los mensajes para que solo el emisor y el receptor puedan leerlos impide que Facebook o cualquier otra persona pueda interceptarlos o leerlos. Con esos nuevos datos que Facebook va a recibir de los millones de usuarios de WhatsApp, la compañía de Mark Zuckerberg asegura que se utilizarán para mejorar los servicios que esta ofrece, desde la seguridad del usuario hasta mostrar ofertas y anuncios relevantes en los Productos de la Empresa de Facebook.

Es así como WhatsApp presentó una caída del 11% según Fobes, mientras que Signal ganó 100.000 nuevos usuarios y Telegram 2,2 millones.