Preocupa que retorno de anticipo deje impune denuncias de estafa

Generó indignación, ayer, en redes sociales que uno de los viceministros de Salud desacredite las denuncias sobre el aparente intento de estafa, reportado en la entrega de los productos chinos por parte de las empresas del clan Ferreira.

El debate sobre si hubo o no daño patrimonial sigue, pese a que el anticipo se haya recuperado mediante la ejecución de la póliza de seguro. Lo que se pone en tela de juicio es que esto sirva para blanquear el viciado proceso licitatorio que hizo estallar otros 32 llamados, 13 de los cuales fueron anulados por irregularidades. “Me preocupa el comportamiento institucional con respecto a la devolución del anticipo; que estos fuegos artificiales que tiran, presentando como un éxito algo que revela un fracaso. Festejan recuperar el dinero que ellos mismos invirtieron en la corrupción”, expresó la diputada Kattya González. Ella tachó de “desubicado” el posteo del Dr. Julio Rolón, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, quien se jactó en Facebook de la recuperación del señalado anticipo que asciende a poco más de G. 25.556.000.000. Como la polémica se instaló automáticamente, a partir del escrache que hizo la diputada González en la red social Twitter, el viceministro Rolón editó su publicación para defenderse de las críticas: “Nada que festejar pero sí informar”, puso al pie de lo que apuntó poco antes: “Cumplimos con nuestra obligación (moral y jurídica) y deber de velar por los bienes del Estado durante el ejercicio de nuestras funciones”. Las aguas se dividieron en las redes: algunos expresaban su apoyo al viceministro, mientras que otros sumaban voces críticas, ya que dicho proceso licitatorio concitó la atención ciudadana, pues estuvo plagada de falencias y llamativas adulteraciones y corrupción que indignan aún más en estos momentos en que de nuevo se habla de restricciones por aumento de casos y carencia de insumos hospitalarios. “La única razón por la que se procedió a la ejecución de la póliza es porque, justamente, se les pilló con las manos en las masa, por decirlo de alguna manera”, sostuvo la diputada. La devolución del anticipo “no implica un resarcimiento del daño causado con el fracaso estrepitoso de la recepción de esos insumos médicos”, afirmó. A su entender, debido a los contratiempos suscitados en torno a la compra fallida de insumos chinos, esta información se debía dar desde la más alta esfera institucional “pidiendo disculpas a la gente por todo el retraso que significó este esquema de corrupción que no puede quedar impune por el simple hecho de que la aseguradora haya procedido a reingresar ese anticipo a los fondos del Ministerio de Salud”, disparó. Recordó que la denuncia por estafa en grado de tentativa sigue en instancia de la Fiscalía. “Lastimosamente con una interferencia epidérmica, como que no se quiere llegar al fondo de la situación. Y esto no es casual, acá hay una red de padrinazgo político desesperado y activo porque justamente se produzcan estos eventos: devolución de póliza, intentar de todas las maneras los frentes que existieron dentro de esto que representó un alto daño patrimonial para el país”, argumentó. Para González, el patrimonio de un Estado no es simplemente el dinero, sino que se comprende también de “la credibilidad, la confianza, el capital humano que está liderando un proceso en pandemia”, enumeró. En su opinión, la compra fallida de insumos chinos puso en evidencia que la gestión del Ministerio “fracasó de manera estrepitosa”. “No se redujo a esa primera compra pública grande, sino que posteriormente 32 licitaciones fueron abortadas, por distintos motivos: Por procedimientos administrativos irregulares, por comités de verificación que no verificaron nada, por direccionamientos, por falta de cumplimiento de formalidades”, remató.



nueva amenaza a la salud



Crítica. Autoridad de Salud se jactó del reintegro del dinero, pero indignó que minimice denuncias.



temor. El debate se instaló ante inquietud de que esto sirva para archivar aparente intento de estafa.



Los internautas opinaron en redes sociales sobre la devolución del anticipo y su significado









@ROLONVICIOSO no pensó: "Hemos recuperado el anticipo, aunque hayamos perdido precioso tiempo en eso. Pedimos disculpas a la ciudadanía por el mal manejo en esta compra. Gracias a los diputados que actuaron como contralores y con la denuncia nos ayudaron”.

Álvaro Jiménez

“Si era un gobierno serio, este Julio Rolón ni un día más tenía que estar en su cargo. Estos tipos apañan la delincuencia del Ministerio de Salud”.

Jaime Ferreira



“Si no fuera por los ‘politiquillos’ esto hubiera sido el robo más grande de la historia. ¡Qué rabia!”

Elías Troche

“¿El tiempo perdido será que va a recuperar? ¿Los días de encierro para que puedan prepararse será que es recuperable?”

Juan Carlos Fretes