Premiación del Sindicato de Guionistas

La feminista y sorprendente Promising Young Woman, escrita y dirigida por Emerald Fennell, se hizo con el galardón al Mejor Guion Original de una Película.

La cinta se impuso en esta categoría a las también nominadas Judas and the Black Messiah, Palm Springs, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Con su distinción en los premios WGA, promete plantar batalla por el Oscar al Mejor Guion Original a The Trial of the Chicago 7, que con la reputada firma de Aaron Sorkin figuraba como principal favorita a esta estatuilla tras llevarse el Globo de Oro al Mejor Guion.

Por su parte, Borat Subsequent Moviefilm se anotó el galardón al Mejor Guion Adaptado. Esta comedia entre surrealista y esperpéntica derrotó en los premios WGA a Ma Rainey's Black Bottom, News of the World, One Night in Miami y The White Tiger. Con este premio la película toma impulso en la carrera al Oscar al Mejor Guion Adaptado.

En cuanto a las categorías televisivas, la principal ganadora en los WGA fue Ted Lasso, que se embolsó los premios de Mejor Comedia y Mejor Nueva Serie.

The Crown obtuvo la distinción a la Mejor Serie Dramática, mientras que en los apartados de Mejor Serie Limitada o Película Televisiva se impusieron Mrs. America como Mejor Producción Original y The Queen’s Gambit como Mejor Adaptación. EFE