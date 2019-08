Preliminar en el caso de audios de JEM

En el caso están acusados, los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a más del ex ministro Carmelo Caballero, el ex secretario del Jurado, Raúl Fernández Lippmann, y el abogado Rubén Darío Silva.

Se habla de los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, asociación criminal y soborno agravado. La resolución ya fue notificada a las partes, según informó el Juzgado.

En el caso, se dieron a conocer audios donde se hablaba de varios casos judiciales en trámite.