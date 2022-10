Precio internacional no permite baja de combustibles, sostiene Dicapar

El representante de Distribuidoras de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar), Guillermo Parra, señaló que la baja de Petropar de G. 600 por litro, en dos combustibles, que en principio se pretendían subsidiar mediante una ley, se pudo lograr sacrificando todos sus márgenes e ignorando todos sus costos en toda la cadena, desde la importación hasta la venta al público.

“Esto solamente lo puede hacer Petropar porque una empresa privada tiene costos que no puede ignorar. Incluso existen decretos que establecen márgenes mínimos de ganancia para las estaciones de servicio que no sabemos si están siendo o no ignorados en este caso”, mencionó.