Precio del tomate se triplica de la finca hasta el consumidor

Reunión. El ministro Denis Lichi (c) en conferencia después de reunirse con productores.

En el caso del tomate, el más importante y demandado, el precio prácticamente se triplica desde la finca hasta los supermercados.

“¿Quién se queda con la gran tajada? Deja mal al productor porque dicen que venden caro”, señaló en conferencia de prensa el ministro de Agricultura Denis Lichi, tras reunirse con los propios productores.

Lichi dijo que los productores están vendiendo el tomate por kilo a G. 4.500 y como máximo a G. 5.000.

El secretario de Estado agregó que también se conversó con los supermercadistas, quienes aseguraron que la ganancia es un porcentaje mínimo sobre el precio con el que les llega la mercadería.

El problema general es la intermediación, la cual tiene otros matices que van a atenderse, aseguró el ministro. Por ejemplo, un problema es que los productores no puedan vender directamente a los supermercados debido a que no están en condiciones de recibir su paga en treinta o más días después, en cheques.

Otro problema es que muchos productores no cuentan con facturas legales, lo que dificulta que negocie fluidamente con cadenas de supermercados, afirmó Lichi.

Una medida a corto plazo que plantearon es que, a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), se canjee ese cheque para que el productor reciba el dinero de inmediato, explicó el secretario de Estado.

Lucio Aquino, representante de los tomateros de Yhü, también participó de la reunión y dijo que desde hace meses están recibiendo el mismo precio en la finca, por lo que es claro que los intermediarios absorben el precio. Así también aseguró que se cuenta con producción de tomate en calidad y en cantidad para abastecer la demanda local.

En ese sentido, Lichi reiteró que se encuentra suspendida la emisión de permisos de importación, debido a que la producción nacional es suficiente por el momento.

A la producción nacional le falta calidad, aseguran importadores

Tras la reunión con los productores, las autoridades del MAG recibieron a los importadores en un segundo encuentro. Ellos se quejaron debido a que se los recibió recién cerca de las 11.00 horas, siendo que fueron convocados para las 08.00 horas, señalaron. Héctor Adorno, uno de los voceros del grupo, explicó que los importadores están dispuestos a comprar la producción nacional siempre y cuando sea a un precio justo y tenga buena calidad, factores que hasta el momento no están encontrando. Adorno dijo que a varios de sus colegas inclusive se les devolvió su mercadería porque al comprador le parecía que le faltaba calidad. Esto ocurrió específicamente con la cebolla, dijo el importador. También perciben poca calidad y disponibilidad en la papa, no así en el tomate, comentó. Los importadores se molestaron además porque la reunión con ellos fue separada, siendo que anteriormente se hacía una reunión conjunta, explicaron. Recordemos que desde marzo no se emiten Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (Afidis) para el tomate, y desde hace un par de meses para la importación de papa y cebolla. El argumento del Ministerio de Agricultura es que existe suficiente producción nacional para abastecer la demanda.