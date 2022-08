Postura de Cuevas y Urbieta creó ronchas en oficialistas

La postura asumida por los diputados Miguel Cuevas (candidato a senador por Fuerza Republicana) y Luis Urbieta contra el juicio político generó ronchas en el oficialismo y no cayó bien al propio presidente Mario Abdo Benítez quien públicamente sentó postura a favor de la destitución de Quiñónez, acusada de brindar protección al ex presidente Horacio Cartes de todas las investigaciones estancadas, entre ellas, la denuncia de esquema de lavado de dinero.

Fin al teatro. En la reunión que se desarrolló entre los miembros de bancada, cada uno sentó su postura sobre el tema en medio de las diferencias y finalmente resolvieron ratificar el apoyo a Velázquez.

El diputado Cuevas intentó justificar su voto alegando que fue para dar punto final al tema del juicio político. El legislador le dio una mano a Quiñónez y jugó en el mismo sentido que el sector del cartismo. “Fue para darle fin al teatro”, expresó en declaraciones a la 1080 AM. Cuevas aseguró que no recibió ningún tipo de ofrecimiento del sector del cartismo para salvar a Quiñónez. “Nadie me ofreció nada, ni la cáscara de un caramelo. Cuando tomo una postura, no importan las consecuencias, lo que decido ya es así”, recalcó el diputado oficialista que ahora está en campaña para ser senador.

Sin embargo, fue el propio presidente de la República que aprovechó un acto oficial para denunciar que hubo ofrecimiento de USD 250.000 para evitar el juicio político de Quiñónez. “Si él (presidente de la República) manifestó eso, es seguro porque alguna información tiene, pero a mí nadie me ofreció nada”, insistió Cuevas en su defensa.

Agregó que votó contra el juicio político porque tenían que dar un corte definitivo.

“Ya todos estábamos cansados, además ya se estaba saliendo de la línea", aseguró el legislador de Paraguarí.

Un sector del PLRA que dio cuórum en la sesión donde se trató el juicio político, presentó un nuevo libelo acusatorio contra la fiscala general. El oficialismo deberá oficializar su postura.