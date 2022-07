Postergaron sine die sanción a los diputados raboneros

La proyectista Kattya González cuestionó a sus colegas por no querer estudiar el proyecto. “No podemos seguir faltando de manera impune a nuestro lugar de trabajo. Esos diputados no merecen el curul que ocupan. Al menos una veintena lo hacen de manera sistemática y como modus operandi. No son dignos de permanecer y de ganar G. 900 mil por día”, expresó.

Agregó que la frustración de la ciudadanía ante la delicada situación económica no puede permitir que los diputados sigan con privilegios, inmunidades y salarios que están muy por encima de la media de la población sin demostrar gestión y resultados.

“Al trabajador privado si falta le descuentan o le despiden, a los diputados les premian”, refirió y aseguró que muchos de sus colegas priorizan actividades político-partidarias o actividades particulares.

El diputado Celso Kennedy propuso analizar la constitucionalidad de suspender a los diputados ya que la Constitución Nacional establece que la suspensión de un legislador debe darse con la aprobación de dos tercios del plenario, es decir 53 votos. En ese sentido, Roberto González dijo que se debe tener en cuenta ese detalle, por lo que mocionó el aplazamiento.

Eusebio Alvarenga dijo que no se puede violentar la Constitución Nacional.

En el debate, de manera virtual, la diputada Del Pilar Medina indicó que no le interesaba si el estudio del proyecto se posterga o no, ya que ella no se ausenta a las sesiones y dijo que la diputada “que presenta la modificación con bombos y platillos, fue una de las personas que dejó sin cuórum, para evitar tratar un tema en una sesión”, en referencia a Kattya.

A renglón seguido, Kattya le respondió que se exceptúan ese tipo de hechos y se sanciona a los diputados que directamente se ausentan sin justificar.