Verónica Bobadilla, una de las hijas de Juan, relató a radio Monumental 1080 AM que su papá estaba pasando el Día de la Madre con ella, almorzaron y luego se retiró de la vivienda para ir a reparar la moto de un amigo.

“Él se comprometió a ir a reparar la moto de un amigo y poco después me enteré de lo ocurrido. Le pregunté al policía que me llamó qué tal está mi papá y me dijo que lastimosamente falleció”, manifestó casi sin poder hablar por el dolor y la impotencia.

Describió al hombre como un padre y abuelo ejemplar que por mucho tiempo fue cabeza del hogar. “Mi papá era un excelente abuelo, mi papá le enseñó a mi hijo a jugar balita, era una excelente persona”, expresó.

Bobadilla Quiñónez perdió la vida en la noche del lunes luego de ser arrollado por un conductor de la plataforma Bolt identificado como José Alfredo Gómez Vera, de 20 años.

El fatal hecho sucedió sobre las calles Cadete Pando y Mariscal Estigarribia, en el barrio Villa del Sur de la ciudad de Ñemby. El conductor del rodado habría reaccionado porque el fallecido rozó el retrovisor de su auto.

Sin encontrar consuelo por todo lo ocurrido, la hija de Juan solo pide justicia. Al respecto, adelantó que un primo ya contactó con una abogada.

“Pedimos justicia por mi papá. Por un retrovisor le mató a mi papá. Según los vecinos que fueron testigos, le dijeron: 'Qué hiciste, chera'a'. Y él dijo: 'Ese imbécil me rozó mi retrovisor'. Quiere decir que por un retrovisor mató a mi papá”, manifestó.

Fiscalía investiga homicidio

La fiscala Gladys González encabeza la investigación, que es caratulada como homicidio doloso. En ese sentido, acotó que los pasajeros de la plataforma refirieron que hubo un incidente previo al arrollamiento.

"Estamos colectando todas las evidencias y en este momento están declarando los dos pasajeros del conductor. Tenemos las imágenes de circuito cerrado y manifestaciones de vecinos del lugar", detalló a NPY.

La agente fiscal indicó que todavía no tiene claro si ambos conductores tuvieron una discusión tras el hecho o si el conductor de la moto intentó darse a la fuga. El conductor de plataformas ya declaró ante el Ministerio Público. El joven dio negativo a la prueba de alcotest y tampoco cuenta con antecedentes penales.