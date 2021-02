Por tercera vez se suspende audiencia en torno a Empo

La Fiscalía había pedido el sobreseimiento definitivo de ambos empresarios.

Por este caso también fueron imputados el actual jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez, once concejales, el ex intendente Mario Ferreiro y la ex directora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción María Laura Schiavo, por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos.

La firma habría recurrido al cambio de denominación para seguir cobrando a la Comuna, ya que mantenía una millonaria deuda con el fisco.

Al respecto, las autoridades municipales dentro del proceso habían señalado que se trataría de una persecución política, ya que la imputación fue selectiva por supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos. La Junta Municipal había aprobado el cambio de razón social de Ltda por SA.

Por su parte, la abogada Rosa Vaccetta expuso que es llamativa la prisa por querer realizar sobreseimiento a los representantes de la empresa como al actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez y a once concejales, quienes en su mayoría buscan reelección.

“La fiscal no está viendo algunos informes en los que se le acusa gravemente a Empo en el cumplimiento de contrato. Por ejemplo, la Contraloría General de la República detalla pormenorizadamente el ingreso de basura de otros Municipios cuyos pagos no van a la Municipalidad. También tenemos el Laudo Arbitral que ordena la rescisión de contrato por grave daño al patrimonio”, expuso Vaccetta, representante de Rosa Marie González, denunciante del caso.

La agente fiscal Stella Marys Cano había pedido el sobreseimiento definitivo de los directivos, pero la misma fue recusada. Con ello, nombraron a la fiscala Luz Guerrero en forma interina, por lo que la misma solicitó más tiempo para interiorizarse del caso antes de tomar intervención. Luego fue sustituida por la fiscala Nathalia Cacavelos.