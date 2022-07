Por primera vez, Billy Idol se presentará en Paraguay

La emblemática figura del rock, el cantante Billy Idol, entonará sus clásicos en Paraguay, en un concierto que está fijado para setiembre. Se trata de la primera presentación del intérprete británico en suelo guaraní. Las entradas podrán adquirirse a partir del jueves 7, a través de los puntos habilitados de Ticketea y el sitio web www.ticketea.com.py.

Idol llega a Paraguay en el marco de su gira The Roadside tour 2022, que integra otras presentaciones en ciudades de la región, como Santiago, Lima, São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, entre otras. La serie de presentaciones forma parte de la promoción del nuevo EP del artista, que da título al recorrido y que cuenta con cuatro inéditas canciones: Rita Hayworth, Bitter Taste, U don’t have to Kiss me like that y Baby put your clothes back on.