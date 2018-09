La medida se basó en la Resolución 363/17, emitida por el Consejo de Conatel en marzo del 2017 y pendiente de ejecución desde esa fecha.

La frecuencia estaba administrada por Jorge Casas, hermano del intendente de Tomás Romero Pereira, Víctor Casas. Conatel adjudicó la licitación en el año 2012.

Miguel Leiva, asesor jurídico de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira y de la radio Crisol, explicó a Monumental 1080 AM que el cierre de la emisora se dio por un trasfondo político que involucra al político colorado Juan Afara.

Detalló que, cuando se llamó a licitación para la explotación de la frecuencia, se presentaron Jorge Casas y Luz Marilda de Afara (esposa de Juan Afara). “El 21 de junio de 2012 se adjudica la licencia al señor Jorge Casas y se desestima la oferta presentada por Luz Marilda. Se desestima porque ella era miembro de la Junta Municipal y eso era un impedimento”, relató.

Explicó que, luego de la adjudicación, Luz Marilda de Afara tenía un plazo para accionar, pero no lo hizo. Sin embargo, cuando Juan Afara asumió como vicepresidente de la República en el 2013, surgió una demanda contra el proceso, que nunca fue notificado al propietario de la radio Crisol.

“La administración de Teresita Palacios se dio cuenta que nosotros no recibimos la notificación y no estuvimos en ese juicio, por ello no aplicaron la resolución de la Corte. No podían luego aplicar porque la Corte nunca dijo que se cierre la radio. Técnicamente y legalmente se quitó la licencia, pero no para salir al aire”, dijo Leiva.

¿Adjudicación irregular?

Por otra parte, el actual senador colorado Juan Afara dijo que la licitación se adjudicó de forma irregular, porque se llegó a un empate técnico en las ofertas y Conatel debía subastar la frecuencia; pero no lo hizo.

“Se adjudicó el caso y en 2014 la Corte saca una resolución reconociendo que el proceso fue incorrecto (…) Mi señora no fue descalificada, se llegó a un empate técnico, se obvió el proceso. El propio consejo de Conatel dijo que es irregular”, justificó.

Afara atenta contra la libre expresión

El concejal municipal de Tomás Romero Pereira, Nicolás Barrios, calificó al hecho como un atentado contra la libre expresión que está siendo articulado por el senador Juan Afara.

“Para nosotros, es un atentado contra la libre expresión. Acá hay un conflicto por cuestiones políticas, el señor Juan Afara es el adversario directo de Víctor Casas, y ese es el problema”, señaló.

Adelantó que este viernes realizarán una marcha pacífica frente a la vivienda del senador Afara, en la ciudad de María Auxiliadora, en protesta contra el cierre de la emisora radial.

