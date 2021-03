Polémica en APA por aumento de dieta

Esta autoasignación despertó el malestar de artistas y ciudadanos en general que lamentaron que este tipo de hechos se den en el peor momento de la pandemia y cuando los artistas locales se encuentran sin trabajo.

Como otros tantos, la cantautora Lizza Bogado fue una de las que expresaron su repudio a lo que llamó una "demostración de avaricia y ambición de algunos representantes de la nueva comisión".

"Seis de ellos han decidido autoasignarse G. 8 millones mensuales de salario, mientras nuestros creadores, los intérpretes, llevan meses sin trabajo", lamentó.

Entretanto, desde la presidencia de la Comisión Directiva, David Portillo, presidente de APA, se desligó de la decisión tomada y explicó que el aumento salarial ya había sido aprobado en febrero pasado, pero que no se liberó el pago ya que la presidencia esperaba que dicho tema sea tratado en asamblea con un presupuesto aprobado.

Sin embargo, argumentó que el viernes pasado se volvió a introducir el punto incluso cuando no estaba en el orden del día, para que se haga efectivo lo decidido por la CD el 18 de febrero.

El titular del APA afirmó que en la ocasión “expresé al pleno que no podemos, no estoy de acuerdo, y pido que se reconsidere porque no tenemos un presupuesto aprobado por asamblea y no podemos ordenar un gasto que no está considerado en el presupuesto”.

Artista Jaime Zacher criticado por su voto a favor

Uno de los que votaron por aumentar el salario fue el artista Jaime Zacher, muy involucrado en manifestaciones sociales contra la corrupción, por lo que cientos de usuarios lo cuestionaron y lo calificaron como vergonzoso su actuar.

Zacher dio su versión, en su cuenta de Facebook, que lo aprobado es un proyecto que buscaba equilibrar la gran diferencia entre miembros de la comisión directiva.

"Estuve de acuerdo y lo expresé con mi voto, como se vota todo lo discutido en la comisión. Leyendo esta acta compartida en redes se darán cuenta que no fui quien hizo el proyecto, no fui quien mocionó, y tampoco secundé, con mi voto quedaba empatado y terminó siendo mayoría con un voto más", indicó.

Asimismo, afirmó que el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero "tienen sueldos millonarios, y son quienes se oponen a un equilibrio en la comisión directiva", apuntó.

Además, denunció que el presidente David Portillo nombró a su pariente para el cargo de director general con el más alto salario.

"Ojalá publique también que yo me opuse, nombró a su operador de campaña política cómo jefe de informática y antes de entrar ya le compró un programa, creo que por G. 22 millones. Para darle un puesto y un salario a su operadora de campaña política, creó un departamento de acción social y le asignó un cargo con un salario de G. 8 millones", cuestionó.

Aseguró que Portillo alegó que es una institución privada, y que por lo tanto no existe la figura del nepotismo, tampoco del amiguismo y dijo que la acusación se trata de una distracción. Al momento de también mencionar que donará el aumento en caso de que no se pueda revertir la resolución.