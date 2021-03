Poca empatía y falta de gestión para mejorar escuelas tumbaron a Petta

Pero sus compañeros de los primeros ciclos no corrieron con la misma suerte, pues los pabellones de la primaria no están listos y el Ministerio de Educación y Ciencias encaró las refacciones recién días antes del comienzo del curso escolar. En efecto, esta es una de las críticas que persistió en la gestión de Eduardo Petta, junto a la incapacidad de resolver efectivamente la vuelta a clases en medio de la crisis sanitaria y que culminó con su salida de la cartera el fin de semana.

Los alumnos que comenzaron un nuevo ciclo en el séptimo grado fueron recibidos en el colegio Nacional Juan Ramón Dahlquist en medio de martillazos y con la reconstrucción de todo un pabellón. “Es algo que siempre se da a nivel país, una vez que empiezan las clases recién se encaran las obras, lastimosamente no se pueden hacer antes”, lamentó Luis Castillo, director de la Media en República Argentina.

Desde la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) recordaron uno de los compromisos asumidos el año pasado por el titular de Educación, quien les aseguró que durante la pandemia iban a encargarse de reparar las escuelas.

Jóvenes de varios gremios y de instituciones escolares incluso participaron de las protestas frente al Congreso el viernes, exigiendo igualmente la salida de Petta por no poder superar este déficit de infraestructura.

Antes del comienzo del año lectivo, desde la entidad anunciaban que solo 5% de los centros educacionales no estaban en condiciones de arrancar. Tras la presión del sector docente, asumieron que el 23% no podía comenzar el curso. Gremios como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) o la OTEP–Auténtica, aseguran que alrededor de la mitad de las escuelas no tienen lo básico para garantizar las clases semipresenciales.

Derrumbe. Otra constante en cada año son las escuelas que se caen. Actualmente son 450 los centros en riesgo de derrumbe. El jueves se desplomó el techo de la escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha Duarte de Carapeguá, sumándose así a las estadísticas. Para colmo, la obra fue refaccionada por el MEC, a través del Fondo de Excelencia, hace apenas un año.

Mientras, Petta se paseaba únicamente en escuelas de la capital y del interior que están en buenas condiciones y habilitadas para las clases semipresenciales. Consultado sobre las fallas de infraestructura, refirió en la última conferencia de prensa que los problemas mayores son de falta de limpieza. Además, “solo el año pasado, 1.547 obras encaró el MEC”.