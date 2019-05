Pobladores de Misiones urgen reparación de puente caído

Según refieren los pobladores, la pasarela se vino abajo a consecuencia de las intensas lluvias, dejando un enorme cráter, de aproximadamente 5 metros de profundidad y 4 metros, dejando sin salida a los pobladores de la comunidad.

“Somos 8 familias afectadas, toda nuestra producción agropecuaria se perdió, lo poco que pudimos salvar de la mandioca le dimos a los animales”, lamentó Eudoro González, uno de los pobladores afectados.

El hombre hace cruzar a las criaturas “upa para ir a la escuela, prácticamente soy el único que puede hacerlo, necesitamos que se repare, es muy peligroso y nos afecta en todo sentido, no tenemos producción y no podemos salir a comprar víveres, no sabemos que hacer”, lamentó.

Autoridades. Agregó que pidieron ayuda a las autoridades y que nadie se hace cargo, lo cual aumenta la angustia de los pobladores. “Estamos preocupados, porque ya el 10 de mayo se cayó y no tenemos respuesta de los intendentes de San Ignacio, ni de Santa Rosa. Ya no sabemos qué hacer”.

“El Municipio de Santa Rosa de Lima, Misiones es el que siempre se encarga de la reparación y mantenimiento de ese camino, el puente está en el límite administrativo, le corresponde a ambos municipios. Precisamos una retroexcavadora para arreglar el puente, nuestra máquina se descompuso, estamos aguardando la máquina del MOPC para ir a reparar, cuando las condiciones climáticas lo permitan”, expresó Arnaldo Valdez, intendente de Santa Rosa de Lima, Misiones.