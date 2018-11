Poblador pide que trabajos en Pilcomayo se hagan en forma

Asimismo, lamentó que los trabajos sean nuevamente encarados por la empresa T y C SA, que, a su criterio, no realizó una canalización de acuerdo con las exigencias. “Es preocupante que el ministerio nuevamente le dé (las obras) a una empresa que no hizo los trabajos como corresponde. Queremos que sean empresas responsables”, expresó.

Resaltó que el contrato fue claro en que la sedimentación tenía que retirarse fuera del canal, cosa que para él T y C no hizo. “Si el sedimento uno saca ahí nomás, el agua viene y vuelve a tapar. El contrato dice que eso se tenía que sacar fuera del canal. Ellos (T y C) tiraron al costado nomás”.

Continuó: “Realmente es mucho dinero y el Estado nos pone y nos da las condiciones de tener el Pilcomayo que tanto queremos. Queremos que de una vez por todas se encarguen de hacer las cosas como corresponden, no como están diciendo ahora, que hay una pelea de empresas. Lo que las empresas peleen a nosotros no nos interesa, nos interesa que los trabajos se hagan bien”.

Asimismo, lamentó que el Gobierno pretenda la construcción de una nueva embocadura para el ingreso del agua, siendo que el canal actual funciona a la perfección.

Justamente, el miércoles pasado el MOPC anunció que desde abril del próximo año se prevé iniciar la construcción de una nueva toma de agua en el lugar del Proyecto Pantalón, distante a unos kilómetros de la embocadura actual.