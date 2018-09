PLRA se mantiene firme en la pretensión de la banca

El senador Amado Florentín confirmó que asistirá a una próxima sesión tras ser consultado acerca de la posibilidad de que puedan contar con él para hacer jurar a Abel González, quien proviene del llanismo.

Esto debido a que en la última sesión de Directorio se aludió su nombre, porque tenía previsto un viaje parlamentario este fin de semana. El legislador asiste al denominado Congreso de Parlamérica.

El vicepresidente del PLRA, senador José Pakova Ledesma había pedido que su colega descarte el viaje en el caso de que se presente la eventualidad de tratar el punto de la banca.

En la sesión del pasado jueves se temía la ausencia del senador Florentín y del senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Arturo Santacruz, quienes adelantaron su intención de viajar debido a la misión parlamentaria.

Hay unidad. El senador Víctor Ríos dijo que hay unidad de criterio en defender la banca que según ellos corresponde al PLRA. “Nosotros estuvimos el jueves pasado y hemos solicitado la sesión extra para votar por el juramento de González”, señaló.

Recordó que solo la senadora Zulma Gómez faltó al llamado de la oposición que en total cuenta con 22 votos si van todos unidos y no se logra convencer ni a Patria Querida ni a Hagamos que se mantienen ajenos a la pelea por la banca de Unace, en la que están inmersos colorados y liberales. No obstante, se precisa que uno de estos sectores solo sean parte de la sesión extraordinaria de modo a tratar la renuncia de Jorge Oviedo Matto e independiente a que voten o no por el que luego suplirá al oviedista.

Para el senador Salyn Buzarquis la línea institucional de su partido se va imponer. Mencionó que independiente al equipo interno del que provenga González el fue uno de los primeros en apoyar. “Siempre fui institucionalista y vamos a defender cada voto ganado por el partido”, refirió.