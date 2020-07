Pirayú con cartel Merengue

El elenco Merengue había adquirido el Dvo. Tacon, equipo en donde Martínez suma ya dos temporadas, tras su ascenso en la temporada 2018. El traspaso se oficializó a principios de julio, por lo que Pirayú ya forma parte oficial de uno de los equipos más poderosos del mundo.

“Estoy impresionada por la grandeza del Real, cuando se confirmó que iba a formar parte sabía que me iba a unos de los clubes más grandes, pero no me imaginaba que iba a ser tan impactante”, expuso Martínez al portal digital de la APF.

La goleadora además refirió: “Estoy asimilando todo esto, sé que con trabajo se llega a grandes cosas, y estas es una de ellas, agradezco al club por tenerme presente para esta nueva temporada”.

Martínez se consagró campeona de la Libertadores en 2016 con Limpeño y con la Selección Paraguaya disputó Copas del Mundo en la categoría juvenil (Sub 17 y 20), ganó el oro en Odesur 2018 y obtuvo el cuarto puesto en los Panamericanos 2019.

Tras su experiencia en el Santos de Brasil, con el Deportivo Tacon, con el que fue artífice del ascenso en 2018 marcando dos goles en la final, en la temporada 2019 disputó 21 juegos en la Superliga española anotando 3 goles.

MARAVILLOSO. ”La verdad que fue muy rápido para ella y para nosotros fue maravilloso, espectacular lo que le sucedió”, expuso el padre de la delantera internacional, Aníbal Martínez en diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Martínez además rememoró: “A los 13 años le llevé al Olimpia y le ficharon ahí sus compañeras le pusieron el apodo Pirayú”.

La delantera tuvo una actuación descollante en el Sudamericano Sub 17 que se disputó en Paraguay en 2013, en donde obtuvo la medalla de plata y el cupo mundialista, iniciando una fabulosa carrera vistiendo la Albirroja: “En la selección paraguaya tiene una cifra alta de 67 goles”, recordó el emocionado padre.

El Merengue reforzó su plantel con estrellas como las suecas Asllani y Jakobsson y la brasileña Isa Moreno.