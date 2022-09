Piden rever eliminación del giro en transitada avenida

Inquietud. Representantes de pobladores que estuvieron en la sesión de la Junta manifestaron que el cierre de la avenida generó el aumento de velocidad de vehículos que transitan por la zona. Señalaron que no se tuvo en cuenta a los peatones, no existe paso a desnivel y que las calles del barrio no están preparadas para ser vías alternativas tras la eliminación de giro a la izquierda. Señalaron que ya ocurrieron accidentes. Consideraron que la colocación de un semáforo puede ser una solución, al menos temporal.