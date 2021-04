Piden que medicamentos estén en las farmacias de hospitales

En menos de 12 horas de habilitar la inscripción para el subsidio empezaron a saltar los primeros inconvenientes al momento de registrar a pacientes que están entubados en salas de emergencias improvisadas como unidades de terapia. Salud no los tiene en la lista de pacientes en UTI.

Leticia Núñez Almada es licenciada en Enfermería y tiene a su papá, Gerardo Núñez González, de 72 años, internado hace 15 días en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente y no pudo acceder al subsidio.

Relató que al registrar a su papá, en la página web le aparece que el señor Núñez no está en el listado de terapia intensiva del ministerio.

‘‘Es lógico porque mi papá no está en el área que primeramente se preparó para Covid. Él está en Urgencias, en un área del Ineram que se tuvo que acondicionar con respiradores porque ya no hay más lugar. Y más del 50% de los pacientes que están graves e intubados están en la misma situación que mi papá. Tampoco aparece el nombre de otros pacientes’’, contó.

Sostiene que probablemente el Ministerio de Salud calculó el subsidio por la cantidad de camas que hay en el país, y que probablemente no tomaron en cuenta las 400 camas que se habilitaron en las Urgencias de Covid y que fueron adecuadas como terapia intensiva, para atender a los pacientes delicados.

‘’El paciente necesita con suma urgencia los medicamentos y no estar yendo a las farmacias a hacer un presupuesto. El personal de Salud necesita tener a mano los insumos. Ha de ser muy estresante y desesperante para los médicos no tener medicamentos para salvarle la vida al paciente al instante’’, manifestó Leticia.

El programa de emergencia es implementado para pacientes internados en 10 hospitales respiratorios de Central, Ciudad del Este, Caacupé, Coronel Oviedo e Itapúa. El subsidio abarca 30 medicamentos e insumos de alta demanda por parte de pacientes en terapia (ver info).

El Dr. Diego Gamarra, pediatra intensivista, señaló a Monumental 1080 AM que el Gobierno debe garantizar fármacos dentro de hospitales, porque son de uso inmediato, sobre todo, en UTI. “Los medicamentos que hoy se usan, se venden en las ventanillas de las farmacias, no van a parar a las farmacias de los hospitales, eso no me explicó”.

Asimismo, el Dr. Tomás Mateo Balmelli, infectólogo, se preguntó: ¿No es más fácil que los medicamentos para internados se tengan ya en los hospitales, de manera gratuita que un familiar tenga que hacer el engorroso trámite peregrinando con la receta, para conseguir remedio? ¡Los hospitales públicos son responsabilidad de las autoridades!, expresó en Twitter.