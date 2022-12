Piden a la Fiscalía accionar contra apología del delito

Desde su página, en la red social Facebook, Vera pidió a sus seguidores que acosen y hostiguen a Menchi con mensajes por mostrarse en contra de la aprobación de la derogación de la ley del convenio con la Unión Europea que financia la educación.

“Dejen de mentir y no usen a la educación como parte de una campaña política perversa. Se llenan la boca para hablar de moral y familia, ¡pero, por favor!”, fue lo que dijo la periodista criticando a los diputados el miércoles último, lo que no cayó nada bien en algunos grupos autodenominados “provida”.

La familia Barriocanal recibió hasta amenazas de muerte. Este hecho fue viralizado y numerosas personas y comunicadores exteriorizaron su voz de protesta.

Barriocanal utilizó fuertes expresiones contra los legisladores a quienes llamó “ratas”. “Yo no tengo ningún fuero y digo lo que pienso, aunque después me crucifiquen en las redes porque no me puedo quedar callada, no puedo seguir indiferente al dolor de mucha gente porque hay gente que la está pasando muy mal, mientras estos sinvergüenzas se llenan los bolsillos, no solamente con lo que ganan ahí, sino con los negocios que hacen porque están ahí, esa es la verdad”, dijo Menchi. Sus dichos dieron origen a otro enfrentamiento de grupos religiosos y políticos, quienes arremetieron contra la periodista.

Apoyo. La red de mujeres periodistas y comunicadoras del Paraguay emitió un comunicado de apoyo. “Hacemos nuestras las palabras de Menchi Barriocanal y denunciamos la perversión de diputados y diputadas quienes en el marco de su campaña política renunciaron a recursos que se destinarían a meriendas y kits escolares”, señalaron.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay también emitió un comunicado de apoyo a la comunicadora, manifestando la preocupación que genera la campaña de desinformación de grupos antiderechos.