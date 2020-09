Piden decreto similar al de Bolsonaro sobre ciudades gemelas

La reunión tuvo lugar en la sede de la Federación de Cámaras de Comercios de Ciudad del Este (Fedecámaras), en el centro de Ciudad del Este.

La propuesta será entregada en la próxima semana al Gobierno, donde también se pedirá que se firme un decreto similar al Decreto 456, emitido por el Gobierno brasileño, publicado en el diario oficial el 24 de setiembre pasado, en el que se extiende por 30 días más el cierre de frontera con los países limítrofes, pero con la posibilidad del tránsito entre ciudades fronterizas vecinas. Para el efecto, se necesita un decreto con contenido similar del Poder Ejecutivo del Paraguay.

“Nosotros ya veníamos trabajando en un protocolo binacional que puede servir de base para que ambos países puedan adoptar ese protocolo. De hecho se realizó hace más de tres meses, pensando en una apertura gradual e inteligente de los fronterizos, como establece desde marzo la portaría (decreto) del Brasil y que todos los meses se vienen renovando”, afirmó Linda Taiyen, representante del Consejo de Desarrollo del Este.

DISYUNTIVA. Taiyen señaló que se entiende que la salud está primero que la economía y lamentó que antes de esto no se haya podido tener una conversación con las autoridades nacionales.

“Vamos a seguir trabajando, lo bueno es que se entienda que el puente no está cerrado como quieren hacer entender. De que hay una posibilidad, obviamente no es el 100%, pero es una oportunidad de ir mejorando algunos detalles que se nos pasan día a día. Vamos a pulir un poquitito el protocolo si hace falta y llevar a Asunción la próxima semana”, afirmó ayer Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, tras la reunión. Prieto afirmó que el decreto del Brasil podría no extenderse más de octubre.

Son consideradas ciudades gemelas las que están frente a frente en la frontera de dos países, entre las que se encuentran Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá.