Piden cierre de penal por superpoblación

Cáceres dijo que la capacidad del penal es para albergar a 250 personas. Sin embargo, actualmente tienen 495 reclusos, de los cuales 26 son mujeres. 109 ya fueron condenados y 360 se encuentran procesadas.

“Ya no tengo espacio. Me llegaron 80 camas y colchones pero no tengo lugar para colocarlos. Ya pedí el cierre temporal de la penitenciaría debido a la gran cantidad de reclusos que están en el lugar”, refirió el director.

Cáceres resaltó también la necesidad de contar con más agentes penitenciarios, ya que incluso la empresa Tapiti proveía de 20 funcionarios a la institución, pero ya no vienen más, debido a un inconveniente con la firma. Actualmente, la cárcel cuenta con 50 contratados y 50 nombrados, pero estarían precisando cerca de 15 a 20 personales para más seguridad. MG