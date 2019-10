Pianista español José Luis Nieto toca icónica suite Iberia de Albéniz

Marcado por una fuerte formación rusa al piano, José Luis Nieto es considerado un referente de prestigio internacional y pisará Paraguay para interpretar en esta ocasión la suite Iberia, del compositor y pianista español Isaac Albéniz (1860-1909).

La actividad está organizada por la Fundación Universitaria Iberoamericana Paraguay (Funiber), con el apoyo de la Embajada de España y el Centro Cultural Juan de Salazar.

VALOR DE LA PIEZA. La obra fue compuesta entre 1905 y 1909 y es una de las piezas españolas para piano más importantes del siglo XX.

La suite Iberia consta de cuatro cuadernos de tres piezas cada uno y para la creación de la obra, el compositor se inspiró en zonas ubicadas en el sur de España, más específicamente en Andalucía, así como en el barrio madrileño de Lavapiés.

La suite Iberia de Albéniz desafía a todo buen pianista con años de práctica y son escasos los instrumentistas talentosos para interpretarlo, según revela una publicación del New York Times.

A través de un conjunto de impresiones del compositor de su tierra natal española, la obra se posiciona cerca de la cima de la escala en dificultad técnica, lo cual condiciona a que muy pocos pianistas puedan tocarla eficazmente y con la expresividad requerida, según reveló el medio estadounidense.

“Antes de Albéniz no existía una escuela pianística española que supuso para él en su vida una proyección de su carrera, pero a largo plazo se convirtió en el legado del patrimonio pianístico musical español que mejor nos representa”, comentó Nieto en una entrevista a un medio europeo.

“Aprovechando que es una música con la que me siento muy cómodo, a mí me gusta proponerla sobre todo cuando voy fuera de España. No es lo mismo cuando voy a Rusia y toco Tchaikovsky que cuando toco Manuel de Falla o Albéniz. Lo escuchan con mayor interés. Además, la obra de Albéniz es un homenaje a la cultura española”, expresó el concertista a medios internacionales.

PERFIL DEL ANFITRIÓN. El pianista José Luis Nieto se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y, luego, en el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú.

Lanzó ocho trabajos discográficos con gran éxito entre la crítica especializada, el último recientemente, que recoge la grabación en vivo del concierto que realizó en la prestigiosa sala de conciertos de Laeiszhalle, de la Filarmónica del Elba (Elbphilharmonie) de Hamburgo (Alemania).

Nieto actuó en las más significativas instituciones musicales de Rusia. Fue invitado al Festival Internacional Piano Forum en Donetsk (Ucrania) y participó en recitales en casi toda Europa. Según medios especializados, su talento se expande al Medio Oriente, en las principales salas de Egipto, en el Gomhoreya, de la Ópera del Cairo, y la Great Hall of Theatre Sayed Darwish de Alejandría.

En sus visitas a Latinoamérica, el instrumentista ofreció más de 50 conciertos y clases magistrales.

Con todas las giras realizadas es considerado actualmente como una de las figuras más destacadas de la música española, dentro y fuera de su nación.











A saber

EVENTO: Concierto del pianista José Luis Nieto, de trayectoria internacional.

Horario: hoy, a las 20.00.

Lugar: Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (acceso por portón 4 sobre Federación Rusa entre Augusto Roa Bastos y San Rafael).

Entrada: gratuita. En tanto, se solicita confirmar asistencia al teléfono 238-6014 o al correo paraguay@funiber.org

Propuesta: El músico interpretará la suite Iberia, del compositor y pianista español Isaac Albéniz (1860-1909).

Anfitrión: El pianista José Luis Nieto se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú. Lanzó varios discos y tocó en auditorios de prestigio mundial. En 2018 fue nombrado académico de la Academia de las Artes Escénicas de España.