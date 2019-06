Pettirossi triunfa y es el solitario puntero

La fecha 8 de la Primera C se abrió ayer con dos juegos. En uno de ellos Silvio Pettirossi derrotó por 1-0 a Valois Rivarola y se ubica como único líder de la tabla.

Rubén Narváez a los 85’ marcó el tanto de la victoria para la visita que ahora suma 16 puntos. En otro juego, el Atlético Juventud, también de visitante, se impuso por 1-2 al Dpvo. Pinozá con dos goles de Édgar Ávalos, mientras que José Peralta, en contra, anotó para el dueño de casa.

HOY. La fecha sigue con 4 juegos, que se disputarán todos a las 15.00. Oriental recibe a Humaitá en el Juan B. Ruiz Díaz. Colonial VS. 12 de Octubre de Santo Domingo en el Bernabé Pedrozo. Benjamín Aceval vs. Gral. Caballero de Campo Grande en el Isidro Roussillón y 1° de Marzo vs. Olimpia de Itá en el Víctor Ramón Isasi.

Posiciones. Pettirossi 16 puntos, Humaitá 13, Olimpia 12, Oriental, 12 de Octubre SD y Juventud 11, Colonial y Pinozá 10, B. Aceval y V. Rivarola 9, Gral. Caballero 6 y 1° de Marzo 3.