“Petta no puede liderar cambio”

Por la falta de previsión para cubrir vacancias por jubilaciones, por no entregar a tiempo los kits escolares y no contar con el banco de docentes elegibles, el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) aplazó el primer año de gestión del ministro Eduardo Petta al frente del MEC. “Petta no tiene competencias para dirigir, no puede liderar un cambio en el sector”, afirmaron en un comunicado publicado por el titular de gremio, Miguel Marecos.