Petropar reajusta precios, pero a menor nivel que emblemas privados

De esta manera, el diésel Porã (tipo III o común) pasa a costar G. 8.050 el litro (subiendo G. 2.000); la nafta Oikoite 93 cuesta desde hoy G. 8.310 (se eleva en G. 1.400). Cabe destacar que ambos combustibles estaban subsidiados y quedan con diferencia, respecto de lo que se oferta por litro entre los emblemas privados, de G. 500 y de G. 400, respectivamente.

También el diésel Mbarete llega a G. 9.670 el litro, frente a los G. 8.320 que estaba hasta ayer; la nafta Aratiri 97 cuesta G. 9.590 (se incrementó en G. 750) y la nafta Kape 88 sale G. 7.700, con suba de G. 840.

aporte. Una de las razones para que los nuevos precios de Petropar se mantengan, pese al incremento, por debajo de los valores de venta de los emblemas privados es que el Gobierno deja sin efecto por todo este año el aporte intergubernamental que la petrolera le transfiere a Hacienda, además de haber comprometido ya con tiempo las compras al exterior, que le permiten contar con un stock disponible.

Lichi dijo que de los 65 millones de litros con que contaba la estatal al iniciarse el sistema de subsidios, se vendieron 25 millones de litros; quedando 40 millones que se agregan a otros 40 millones que llegaron ayer y nuevos 20 millones que arribarán a fines de este mes, según adelantó.

Respecto de la interpretación de la Ley 6900, por la cual se contemplaba la compra de hidrocarburos sin intermediarios, Lichi explicó que en realidad era para que el proveedor internacional no tenga necesidad de presentar su declaración jurada de bienes; “pero el problema es cuando contactamos con países que tienen combustible o gas. Por ejemplo, Bolivia no puede hacer su declaración jurada aquí, entonces la empresa estatal de ese país no nos puede vender en forma directa”, sostuvo.

En un recorrido de ÚH por estaciones de Petropar anoche, se constataron larguísimas filas de autos para cargar con precio aún no modificado.



Camioneros tendrán descuento

El titular de Petropar refirió igualmente en la conferencia de prensa que volverá a ser activado el sistema por el que se podrá comercializar la nafta Oikoite 93 a camioneros, plataformas de transportes, deliverys y taxis, mediante una tarjeta especial, para la cual quienes lo requieran deberán inscribirse de manera virtual en una plataforma, para recibir –además– un descuento por litro de entre G. 300 y G. 400.

Justamente, recordó que había tenido una reunión con representantes de estos sectores para volver a direccionar esta alternativa, ya que –como lo explicó– se trata de un insumo que se constituye en gran parte de la estructura de costos y que mueve el negocio de estos rubros, por lo que es fundamental atenderles en el sentido de brindarles un descuento mediante este mecanismo.

Recordemos que la tarjeta que habilitaba a la compra diferenciada de nafta Oikoite había sido suspendida al momento de instituirse el subsidio al diésel tipo III y a la nafta común.