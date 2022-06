Petropar: La suba es inevitable, pero será menos  de G. 1.000

En el análisis del momento, dijo que el gasoil se mantiene muy caro y en ningún momento bajaron los precios en origen. “Más bien están en alza”, remarcó.

Consultado si, a partir de esto, se podría dar como un hecho de que habrá un reajuste en la segunda quincena de junio, respondió: “Después del 15 de junio debería de haber un reajuste”.

Lichi indicó que los privados no aumentaron aún porque no quieren volver a estar lejos de los precios de Petropar y hablaban de un aumento de mil guaraníes por litro.

Adelantó que la estatal no va a llegar a ese monto de incremento “Nosotros no vamos a llegar a mil guaraníes. No apuntamos a eso. Si continúa la situación actual vamos a tener que subir, pero no va a ser mil guaraníes. Eso es categórico”, sentenció.

Puntualizó que se debe tener muy en cuenta que el reajuste del gasoil afecta a todo y a todos. “Es por eso que cuidamos mucho el tema de cómo se dan las subas y, de ser posible, llegamos a beneficios con promociones o reducimos 500 guaraníes menos que el sector privado”, recalcó.

PROMOCIONES. Requerido qué explicación tiene el hecho de que las estaciones de todos los emblemas están realizando promociones de fines de semana con rebajas de 300 y 400 guaraníes, indicó que en la mayoría de los casos es para promoción de las operadoras.

“En la mayoría de los casos son promociones. En cuanto a Petropar cedemos 250 guaraníes para esto y el operador posiblemente vende a pérdida, pero es para tratar de posicionarse. Es una forma de hacer publicidad a su estación porque hay demasiadas estaciones y los operadores se preocupan y hacen descuentos para tratar de posicionarse”, explicó.

Sobre las versiones que hablan de posible desabastecimiento, aseveró enfáticamente que no hay riesgo de que eso se produzca a nivel local. “No hay riesgo de desabastecimiento. Eso no va a pasar. Esos trascendidos surgen porque Argentina está teniendo problemas”, dijo.

LA CIFRA

15 microempresas se beneficiarán con la quinta edición del Programa de Competitividad de las Mipymes.