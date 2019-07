Pese a que compra de edificio fue legal, condenan a ex ministro Riart

Con voto dividido, el ex ministro de Educación Luis Alberto Riart fue condenado ayer a tres años de cárcel, tras ser hallado culpable del delito de lesión de confianza.

Esto, por la compra del edificio Excelsior, durante su administración de la cartera de Estado. No hubo sobrefacturación y el proceso no fue irregular, pero las juezas dijeron que se cambió la proforma del contrato y no se inició el juicio de obligación de hacer escritura pública.

A más del ex ministro Riart, también fue condenado a 3 años de cárcel el ex director de Administración y Finanzas, José López Pistilli, mientras que el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones, Luis Fretes, fue penado a 2 años de cárcel.

El abogado Marco Antonio Ferreira, ex asesor jurídico, fue absuelto de culpa y reproche, porque no se probó que haya estado en el proceso de la compra, según las juezas.

El voto en mayoría, por la pena, fue de las juezas Gloria Hermosa y Alba González. Mientras, su colega Mesalina Fernández votó por la absolución de todos, porque no hubo daño patrimonial.

La Fiscalía había pedido 4 años de encierro para Riart y López, mientras que solicitó 3 años para Fretes y Ferreira. Las defensas requirieron la absolución de todos ellos.

EL FALLO. La jueza Gloria Hermosa explicó el voto en mayoría. Dijo que el 11 de junio de 2009 hubo un incendio en el edificio del MEC y fue necesario comprar un nuevo local. Afirmó que en octubre de ese año se pidió al titular del Conavi, Gerardo Rolón Pose, la tasación del edificio. En noviembre se envió la nota a la dueña, Josefina Scavone, para la compra del edificio. Apuntó que la tasación era de G. 12.579.600.000, pero que podía ser un 10% más caro, o menos, con lo que la compra estuvo dentro del rango; por tanto, no se puede alegar sobrefacturación. Incluso se paró la compra por vía de la excepción por disposición de Contrataciones Públicas, que luego señaló que no hubo irregularidad, indicó.

Sin embargo, según la jueza, la lesión de confianza estuvo al cambiar la proforma del contrato que envió Contrataciones, para el pago a Scavone. Además, el daño patrimonial, G. 14.045.123.400, que fue lo pagado por el inmueble sin que se haya titulado para el MEC, dijo la magistrada, indicando que hasta ahora sigue el proceso.

Con ello, dijo que por esta razón, entendían que se probaron los hechos, y condenaron a las citadas penas a tres de los cuatro acusados.

Sin embargo, el “elefante blanco” fue transferido al MEC, luego de diez años, el pasado mes de mayo.