Persona promedio pasa 52 minutos al día compartiendo chismes, según estudio

Según el estudio, la mayoría de los chismes compartidos no tienen una implicancia negativa.

"Somos descendientes de personas que eran buenas en esto (...) En tiempos prehistóricos, las personas que estaban fascinadas por la vida de otras personas tenían más éxito", explicó Frank McAndrew, profesor de Psicología en Knox College en Galesburg, Illinois, Estados Unidos, según publica el medio estadounidense CNN En Español.

En ese sentido, el experto sostiene que en la prehistoria estar informado de lo que sucedía con las personas próximas a uno era esencial para sobrevivir.

La mencionada investigación académica señala que cerca del 15% de las conversaciones de personas que comparten chismes implican un juicio negativo. Las demás veces, las personas están simplemente "documentando" hechos, como contar que alguien está trabajando hasta tarde o que tuvo que ir al hospital por determinada situación.

Sobre el punto Megan Robbins, profesora de Psicología de la UC en Riverside, aseguró que los chismes, definidos como hablar de alguien que no está presente o compartir información aún no conocida por muchos, es esencial para la vida social del ser humano.

“Puedes establecer una relación hablando de otras personas y descubriendo algo sobre los demás en el grupo (...) Incluso para esos tipos de chismes que son evaluativos, estás diciendo: ‘Te estoy confiando esta información'”, afirmó la académica al medio informativo.

Al respecto, Robbins aclaró que los chismes no responden a un género, una determinada franja etaria o clase social. “Nuestros datos desacreditaron todos los estereotipos (...) Como especie social, tenemos que hablar de las personas. No vivimos de forma aislada, y hablamos de personas que inevitablemente a veces no están presentes”, comentó.

El estudio en cuestión puede encontrarse en esta página.