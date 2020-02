Periodista asesinado recibía amenazas desde años atrás

El fiscal Marco Amarilla señaló que en la noche que se produjo el atentado por parte de al menos tres sicarios la familia había referido que el periodista, conocido como Leo Veras, estaba nervioso e intranquilo y que inclusive ya se había despedido de ellos.

“Textualmente dijo eso (la esposa) frente a todos los intervinientes”, refirió el fiscal. Sin embargo, ayer la viuda del fallecido contradijo esa declaración y dijo que Veras nunca había recibido amenazas.

El periodista se desempeñaba como freelance y era el que manejaba la cuenta de PorãNews.

EN LA MIRA. En 2013, el comunicador publicó algunas noticias sobre narcotráfico, informadas también por la Asociación de la Prensa Brasileña (ABI, por sus siglas en portugués).

“ABI informó que el periodista recibió varias amenazas. Un mensaje recibido dijo que estaba en la lista de personas a ser ejecutadas en el área fronteriza”, publicaron.

Con esto se dejaba en evidencia que estaba incluido en una supuesta lista negra en la mira por narcotraficantes y personas del crimen organizado, a quienes se encargaba de evidenciar.

También en el 2017 dio una entrevista en el programa Tim Lopes, de Brasil, diciendo que fue amenazado con sufrir un atentado si no se callaba. “Fue a través de un mensaje de texto que decía que camino a casa iba a sufrir un atentado o algo así. Y que debería cerrar la boca”, dijo.

“Yo siempre pienso que no sirve que mi muerte sea tan violenta, que no sea con tantos disparos... Espero que solo sea un disparo para no causar tanta pena”, señaló en ese entonces.

Su muerte se dio tras recibir 12 disparos de arma de fuego por parte de sicarios cuando estaba cenando junto con su familia en su casa. Los tiros los recibió en la espalda y la cabeza, al intentar huir. Falleció al llegar al Hospital Viva Vida.