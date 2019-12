Pedro Almodóvar arrasa con nominaciones en los Goya

Pedro Almodóvar logró ayer 16 nominaciones a los Premios Goya, el número más alto desde que el manchego presenta sus películas, y de todas ellas, es Dolor y gloria con la que más cariño notó. “La gente no se ha cortado de mostrarme cariño directo en esta supuesta biografía doliente”, refiere el cineasta. “Hay una diferencia con respecto a las otras, y es que la gente me cogía del brazo, ‘¿estas bien, Pedro?’, no se cortaban en mostrarme cariño directo. Creo que la gente me quiere mas después de esta película”, dijo contento.