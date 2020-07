Paz Encina votará para premios Oscar

La directora de filmes como Hamaca Paraguaya y Ejercicios de Memoria expresó en Twitter su alegría. “Agradezco a The Academy of Motion Picture Arts and Sciences por invitarme a ser parte de sus membresía a partir de este año. ¡Estoy muy contenta!”, escribió.

Encina empezó su carrera cinematográfica en la Universidad del Cine en Buenos Aires, donde recibió el título de Licenciada en Cinematografía en el 2004. Realizó video-instalaciones y cortometrajes, entre ellos La Siesta y Supe que estabas triste, ganadores de varios premios.

Este año, la Academia invitó a 819 artistas a ser miembros de la misma, según informó la agencia. De estos 819 artistas, de 68 países diferentes, el 45% son mujeres, el 36% son de “comunidades étnicas y raciales infrarrepresentadas”, y el 49% no procede de Estados Unidos.

El objetivo de la institución es contar con más diversidad en sus filas.