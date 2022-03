La llegada de la cantante estadounidense Doja Cat a Paraguay, desató una serie de críticas. La famosa debía presentarse en el Asunciónico, pero debido a las fuertes precipitaciones, el evento se canceló. Cuando ella puso en sus redes sociales que no fue bien recibida en el país por los fanáticos y que fue una pérdida de tiempo, desató la indignación a nivel nacional e internacional.

Ahí reflotó la defensa de parte de varios internautas, llegando inclusive a pronunciarse hasta el Mercosur, a través de su Twitter.

Y, ¿por qué digo patriotismo?, porque somos capaces de defendernos y mostrar que sí hay mucho que valorar en el país, somos capaces de mostrar lo bueno que tenemos cuando otros quieren hacernos de menos.

Justamente el patriotismo es el sentimiento que tienen los seres humanos por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia; es el orgullo por pertenecer a una nación.

Ese mismo patriotismo o amor a la patria, sin embargo no se vio en un aspecto demasiado importante en estos días, de grandes tormentas, tormentas que dejaron entrever la situación de las calles de las ciudades céntricas y el estado de los desagües.

Un estado deplorable que causó perjuicios para muchas personas que cuentan con vehículos, que cayeron en baches que no se veían por los raudales.

Hace unos días nada más, también, comerciantes del Mercado 4, denunciaron la desidia por parte de las autoridades municipales, mostrando el estado de los caños, los baches, las basuras atascadas y el agua servida.

Otro auto cayó en un enorme cráter en la ciudad de Luque y automovilistas y vecinos se pusieron a ayudar a sacar vehículo. Es decir, hay unas tormentas y los baches de nuestras calles se convierten en cráteres, porque la precariedad de las obras.

En otras localidades también llegaron reportes de lentitud de trabajos por parte de la Municipalidad de Asunción para poner en condiciones la avenida, haciendo que en días de lluvia, se conviertan en trampas mortales para los que transitan.

No es lógico defender a nuestro país, si no hay preocupación por valorarla, poniendo a punto las calles. El patriotismo de quienes suben a los cargos, eso necesitamos. Aquellos que busquen mejorar las ciudades e inviertan en obras de calidad que por lo menos duren unos años y no se destruyan a la primera lluvia.

“El asunceno paga por un desagüe pluvial que no existe’’, manifestó el concejal Álvaro Grau, luego de que el martes y miércoles les haya sido casi imposible a los vehículos circular tras las lluvias. Detalló una millonaria recaudación que hizo la Municipalidad de Asunción entre el 2018 al 2020 y dijo que pedirá la suspensión del cobro.

Imagínense si se hace realmente lo posible para mostrar un país en condiciones. Yo creo que defenderíamos nuestra tierra con más ganas.