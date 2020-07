Patrimonio de Bergen creció siendo ministro de Nicanor

Bergen fue ministro de Industria y Comercio desde el año 2003 al 2005, y luego ministro de Hacienda del 2005 al 2007, tiempo en que su patrimonio neto tuvo un crecimiento del 403%.

De origen menonita y fundador de varias empresas, Bergen declaró al dejar la función pública en el 2007 activos consistentes en más de G. 4.306 millones en efectivo, más de G.4 mil millones en depósitos en cuentas bancarias, cuentas a cobrar por más de G. 4.588 millones, inmuebles valuados en más de G. 4.957 millones, muebles por G. 446 millones, y acciones o inversiones, sin detalles de a qué firmas corresponden, por más de G. 87.529 millones.

Bergen volvió a acercarse a la función pública como asesor ad honorem del área social del gobierno de Mario Abdo Benítez, y el año pasado fue nombrado como director paraguayo de la Itaipú Binacional, luego del escándalo del acuerdo secreto que casi acaba con el gobierno y le costó el cargo a varios, entre ellos, al hoy ya ex director de Itaipú Alberto Alderete.

De este último, la Contraloría publicó su declaración jurada del 2006, cuando dejó el cargo de ministro de Obras Públicas con un patrimonio neto de G. 4.386 millones. Al entrar, Alderete había declarado G. 1.210 millones, acumulado de su época de consejero en Yacyretá.

ex directores. La galería de ex directores de Itaipú cuenta con varios nombres entre 1998 y 2017, periodo de tiempo establecido por la Justicia para la publicación de las declaraciones juradas. Sin embargo, no se han publicado aún el de varios, como el de James Spalding, a pesar de que también fue ministro desde el año 2000. En el caso de Víctor Bernal, director entre 2003 y 2007, declaró antes de asumir el cargo G. 920 millones como patrimonio neto, y al salir cuadruplicó su fortuna a G. 3.344 millones.

Quien lo reemplazó un breve tiempo al final del gobierno de Nicanor fue el hoy diputado Ramón Romero Roa (de enero a agosto del 2008), quien declaró al dejar el cargo un patrimonio neto de G. 1.608 millones, y en el 2020 declaró G. 5.746 millones.

El caso extraño es el de Carlos Mateo Balmelli, quien entró en el 2008 con G. 4.020 millones y salió en el 2010 con G. 3.400 millones, a pesar de las millonarias remuneraciones que cobró durante dos años.