Partido decisivo por salir de zona candente

La prioridad del local es dejar los puntos en casa, atendiendo que desde la fecha anterior, cuando ganó a River por 2-1 de visitante, abandonó la zona de descenso directo; buscará mantenerse y apunta a clasificar a la liguilla. En la semana hubo casos positivos en la burbuja del “12” y no se descarta que existan afectados en la plantilla principal. Sin embargo, el plantel entrenó ayer y el DT Mario Jara va puliendo la estrategia para enfrentar al Aviador. Las águilas vienen de caer ante San Lorenzo por 1-0 y están últimas en el promedio. No pueden seguir relegando puntos, en su aspiración de permanecer en Primera. Mañana sigue la fecha con Luqueño vs. River (18:00) y Guaireña vs. Olimpia (20:15).