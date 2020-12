Parque de la Solidaridad, opción para familias de la Chacarita

Además del predio de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), otras opciones analizadas se hallan en la zona del Puerto de Asunción. “Son terrenos que se encuentran en el Parque de la Solidaridad y al lado, donde se lleva a las familias cuando hay inundación”, indicó el intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Afirmó que aún no se concreta si sería el lugar definitivo. “Estamos estudiando, no quiero adelantarme, pero se está trabajando en soluciones que no sean traumáticas tanto para las familias afectadas como para la ciudadanía”.