Paraguayos disfrutan del sol de Punta

Punta del Este es uno de los destinos favoritos del jet set de la sociedad paraguaya, para disfrutar del sol de enero y la tranquilidad de las vacaciones. Familias enteras se escapan de la rutina asuncena para veranear en las bonitas costas uruguayas, en donde se mezclan con la socialité argentina, que cada año también elige las playas del vecino país. Los atractivos que cautivan a los turistas van desde el gran oleaje de Playa Brava y su gigante escultura de los dedos, pasando por las aguas de Playa Mansa y los paseos por las avenidas con vistas al mar, hasta la movida nocturna en los más prestigiosos bares y restaurantes. El must have de la temporada son los sombreros cowboy, en tanto que en manos de paraguayos, no falta el tereré.