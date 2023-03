Paraguay: Variables múltiples 2023-2024

PROYECCIONES DEL BCP. Las publicadas por el Banco Central del Paraguay en su página web https://www.bcp.gov.py/ figuran bajo “Resultados de la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE)” y fueron hechas en el mes de marzo de 2023. Según esta fuente, la mediana de las expectativas sobre el nivel de precios anuales reportada por los agentes encuestados para cierre del año 2023 se ubica en 5,0% y para el año 2024 en 4,5%. Para los próximos 12 meses, estiman una inflación de 4,5% mientras que para el horizonte de política monetaria (entre 18 y 24 meses) la expectativa de inflación es del 4,0%. Para este mes de marzo, la mediana de las expectativas de inflación mensual es de 0,4%, inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año pasado (1,0%), como a la del mes anterior (0,5%). Para el mes de abril de 2023 dichos agentes esperan una inflación mensual de 0,3%. Por otro lado, el promedio de la expectativa de inflación mensual para febrero de 2023 es de 0,4%, porcentaje inferior al promedio de la expectativa registrada durante el mismo periodo en el 2022 (0,9%). Así, la expectativa de inflación anualizada para el año 2023, construida a partir del promedio de la expectativa de inflación mensual, sería de 4,7%.

TIPO DE CAMBIO. Con referencia a la evolución del tipo de cambio nominal (TCN) G./USD, la expectativa de los agentes para el mes de marzo de 2023 es de G./USD 7.195 (inferior al reportado el mes anterior para el mismo mes, G./USD 7.215). Para el mes de abril 2023, se espera que el TCN se ubique en G./USD 7.150. Tanto para fines del 2023 como para fines del 2024, los agentes encuestados esperan que el tipo de cambio se sitúe en G./USD 7.200.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TASA DE INTERÉS. En cuanto a las expectativas de crecimiento económico, los agentes encuestados esperan un crecimiento del PIB de 4,5% para el año 2023 y de 4,0% para el año 2024. Respecto a la Tasa de Interés de la Política Monetaria (TPM), ellos esperan que la misma se ubique en 8,50% tanto en el mes de marzo 2023 como en abril 2023. Para el cierre del año 2023, esperan que la TPM se encuentre en 6,75% y para el cierre del año 2024 aguardan que esta variable se sitúe en 6,00%.

PROYECCIONES DEL BANCO ITAÚ. En una conferencia dada por el economista Diego Ciongo, experto argentino integrante del Departamento de Investigación Macro de Itaú Unibanco, a mediados de marzo de 2023, se resaltó que la economía nacional muestra las mejores señales y el mayor optimismo a nivel regional. Para el presente año, Itaú Unibanco vaticina que el producto interno bruto (PIB) local registraría un crecimiento de 5%, mientras que la variación positiva de los precios cerraría en 4,5%. Para el 2024 el experto destacó pronósticos que apuntan hacia un aumento de 3,5% en el PIB y una inflación de 4%. El mencionado Banco prevé muy buena cosecha de soja en torno al 9 y 9,5 millones de toneladas, incluyendo la zafriña. Además, el buen caudal de los ríos permite que la generación de energía eléctrica de Yacyretá y de Itaipú estén bien, creciendo alrededor del 50%. Todas buenas noticias para nuestro país.

GRADO DE INVERSIÓN Y ELECCIONES. Diego Ciongo hizo una valoración sobre qué estaría faltando para que nuestro país logre el grado de inversión en las calificadoras internacionales de riesgo. "Cuando nos toca hablar con las agencias de crédito e inversores sobre Paraguay les encanta todo, pero tienen algunos reparos sobre la parte institucional (...) yo creo que todavía las agencias de crédito no se la juegan de darle (al país) el grado de inversión o inversiones más sofisticadas”. Según esta fuente, las inversiones no llegan a nuestro país en mayores cantidades porque no les termina de convencer a los inversores la institucionalidad. Se abordará este tema en próximas entregas.

En cuanto a las elecciones en Paraguay, el experto argentino del Itaú Unibanco afirmó que no existen indicios, al menos por el momento, de que las elecciones puedan volverse un factor relevante en cuanto al rumbo y fortaleza de la economía paraguaya. “Si se leen las declaraciones de las agencias de crédito, de las últimas que hubo sobre el país, nadie marca un riesgo sobre los fundamentos… en el mediano y largo plazo (...), independientemente del candidato que gane”. Más sobre estos fundamentos próximamente.