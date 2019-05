Paraguay, un país sin remedio ni cura aparente

En este Paraguay de 2019, dentro de todo el contexto de catástrofes naturales prístinas y provocadas, que empeoran todo, sin excepción, la población está hundiéndose aceleradamente en la escasez y la desesperación causada por la crisis económica y la inflación que sube y se siente, aunque se la maquille. Todo consecuencia del mal gobierno presente y sus antecesores. En este escenario, la salud de la gente y el sistema de salud se convierten en una de las más dolorosas consecuencias del fracaso del modelo, de la corrupción de los gobernantes –en todos los Poderes del Estado– y del uso delincuencial del dinero público.

Cada día son más los casos que presenta la prensa –los no conocidos multiplican por 10– sobre compatriotas que fallecen por no tener atención de salud primaria, por no lograr llegar a tiempo a un centro asistencial por falta de caminos o por el desabastecimiento de los hospitales de alta o mediana complejidad. Ya ni hablamos de los dispensarios y eventuales puestos sanitarios que en el interior son solo rémora de la desvergüenza oficial.

¿Quién no está organizando o tiene gente cercana promoviendo polladas, ferias de comida, ventas de cuadros, ropas, etc., o pidiendo socorro del modo que fuere para recaudar fondos proatención de la enfermedad –en diversa gravedad– de personas comunes, ignotas o destacadas socialmente? La pollada como sistema de búsqueda de atención sanitaria es un fenómeno que se está extendiendo lamentablemente por todo el país ante la ineficiente gestión y disponibilidad de los servicios públicos; y el inmisericorde robo en el sector privado.

Esto no es casualidad. Tampoco es culpa de la gente en términos cotidianos. Tal vez la carga de responsabilidad que exista sea el hecho de haber votado a estas autoridades que demuestran en cada acción y omisión su desinterés y desprecio hacia la mayoría de la población. Por lo demás, cualquier autoridad electa o designada por los organismos públicos de poder tienen la obligación, sin opciones, de servir a la gente y de poner a su disposición todo lo que les permita una vida digna, saludable y respetada. La atención de la salud es una necesidad básica y un derecho humano inalienable.

Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República y heredero de la fortuna malhabida de su padre homónimo, el secretario privado del dictador Stroessner (1954-1989), no mueve un dedo para que las cosas mejoren en el país. Dicho de otra manera, no se preocupa por gobernar, por cumplir el mandato constitucional ni hacer honor a sus palabras, por más falsas que hayan sido en campaña y en el momento de la asunción. Actualmente es el culpable de la situación. No ignora ni desconoce lo que está ocurriendo en todos los ámbitos. Sobre el sector de la salud está bien informado, pero prefiere girar la cabeza y seguir como si la gente no se estuviera muriendo por falta de una mínima asistencia, por desabastecimiento de un analgésico o un suero oral que podría salvar de la deshidratación. No profundizamos en el hambre que agobia a grandes áreas de la geografía humana nacional.

Todos los males tienen cura. No hay fatalidad irreversible ni aquello de Roa Bastos, de que “el infortunio se enamoró del Paraguay”; como si la realidad no pudiera ser cambiada.

La población necesita respuestas urgentes del Estado. No hay tiempo para esperar. La gente está muriendo todos los días desnutrida y enferma. Tal vez es hora de decir basta y reaccionar. El Gobierno está empujando hacia el abismo...