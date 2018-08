Paraguay triunfa en el arranque del Suda

La victoria fue ante Chile por 73 a 66. Los guarismos: 17-21, 32-40, 55-48 y 73-66. La paraguaya Paola Ferrari fue la figura del compromiso anotando 33 puntos, con 6 rebotes y 3 asistencias.

Hoy el duelo es ante Brasil (14.15) y mañana frente Venezuela (13.15). En la otra serie están: Argentina, Ecuador, Colombia y Perú.

Los 4 mejores equipos clasifican al AmerCup 2019.

Liga Sudamericana. Entre el 9 y el 11 de octubre en Macas, Ecuador, Olimpia disputará la ronda 1 de la Liga Sudamericana 2018.

Integran la serie C del franjeado: Icann (Ecuador), Regatas Lima (Perú) y el campeón de Bolivia.

En la Series A están: Franca (BRA), Instituto (ARG), Leones de Quilpué (CHI) y Aguada (URU). Serie C: Fast Break (COL), Quimsa (ARG), Bauru (BRA) y Minas Tenis (BRA). Grupo D: Goes (URU), Libertad (ARG), Flamengo (BRA) y Welcome (URU).

De conseguir la clasificación a semifinales, Olimpia solicitará la localía.