Paraguay tomará precauciones ante conflicto entre EEUU con Irán

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció que tomarán todas las medidas necesarias pero que hasta el momento no hay nada que pueda alarmar.

Tras la reunión que mantuvieron con el jefe de Estado, enfatizó que tomarán las precauciones principalmente en la zona de Triple Frontera a través de todas las dependencias de inteligencia del Gobierno.

Para el ministro del Interior, Soleimani, el poderoso general iraní asesinado por EEUU, era un terrorista.

“El tema central ha sido el evento de Bagdad la semana pasada; la internalización de los conflictos nos obligan a nosotros a tener un análisis interno”, expresó Acevedo.

El presidente de la República dio instrucciones para realizar un trabajo integrado con los aliados de la región. El Ejecutivo está embarcado en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

“Tomamos con delicadeza y prudencia lo sucedido. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias”, indicó.

Sostuvo que están resueltos contra cualquier acto de terrorismo. Acotó que están trabajando con las dependencias de inteligencia para establecer hipótesis.

“No hay nada que pueda alarmarnos, está todo bajo control, lo que no quiere decir que no se tomen precauciones. Los servicios de inteligencia están atentos y en permanente trabajo”, apuntó.

El ministro del Interior sentenció que lo que sucede en Bagdad puede tener efectos en cualquier parte. “este tipo de acciones selectivas puede tener reacción. No creo que en este momento pueda afectar a Paraguay. Eso no quiere decir que no se tomen las debidas precauciones”, significó.

Sostuvo que hay zonas sensibles como la Triple Frontera que es un lugar de observación internacional. Puso como ejemplo el atentado que sufrió la AMIA en Argentina. “Fue de alguna manera dibujada y diseñada en la Triple Frontera, lo cual no quiere decir que sea Paraguay. Entonces, puede repetirse un efecto como ese. No hay que subestimar nada; ni tampoco alarmarnos mas de lo debido”, refirió Acevedo.

TERRORISTA. Sobre el perfil del general Soleimani Acevedo dijo: “Nosotros estamos informados de lo que él hacía y lo de que quería hacer y de lo que no llegó a hacer. Hoy día la comunidad de inteligencia traspasa las fronteras. Sin ninguna duda (lo considera terrorista). Tenemos que ser muy claros en estas cosas. El terrorismo no tiene fronteras y es un peligro permanente”, apuntó el principal responsable de la seguridad.

La tensión entre Estados Unidos con Irán se remonta desde 1979 luego de la toma de la Embajada norteamericana en Teherán. A partir de entonces, hubo una serie de sanciones económicas. Limitaron la compra de petróleo de ese país. Además hubo restricciones para la compra de dólares, y del comercio de metales y carbón. Toda esta situación fue aumentando la tensión entre ambos países hasta que el presidente Donald Trump ordenó un ataque aéreo en Bagdad para asesinar al jefe militar de mayor peso en ese país. La situación fue considerada como una violación a la soberanía y a partir hay temor de que puedan surgir nuevos ataques a nivel mundial.