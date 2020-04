Paraguay puede vivir un estallido social si siguen los privilegios, alerta González

Si no se encamina una reforma del Estado, eliminando asimetrías, involucrando a binacionales, la Justicia y cambios impositivos, la clase política podría afrontar una gran crisis, advierte la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN).

El hartazgo, la desigualdad y la crisis son elementos que se conjugan para construir la temperatura actual de una sociedad en cuarentena que solo se expresa a través de las redes sociales, pero que acumula un cansancio hacia la clase política que, de no contenerse, podría derivar en un estallido social.

González, quien protagonizó recientemente una serie de cacerolazos desde las casas en protesta por las faltas de acciones para eliminar los privilegios del sector público, dijo que podría darse una explosión, que no sería una reacción nueva en la región.

“Creo que es altamente posible un estallido social debido a la asimetría y la desigualdad y, sobre todo, yo veo que mucha gente, quedándose en su casa, es como que comprendió que esta desigualdad es terrible y que hay personas que no tienen escrúpulos y continúan robando. Lo más probable es que nosotros enfrentemos a un estallido social”, expresó la legisladora.

CAMBIO. Gestos y señales de cambio es lo que exige la ciudadanía, según indicó, ante la carencia de servicios públicos eficientes, problemas históricos que fue arrastrando el Paraguay, gobierno tras gobierno, por falta de voluntad política y alto nivel de corrupción.

“La explosión se va a dar sobre la base de la desigualdad, sobre el hambre, porque la sociedad no ve una respuesta del gobierno, porque ve un Estado cuasi fallido”, analizó la diputada. Aseguró que la gente saldrá a protestar si no obtiene respuesta de los políticos. “Vos le estás diciendo al pueblo paraguayo que deje de ganar dinero, que tiene que ajustarse, que no puede trabajar, pero contrajiste préstamos para garantizar a los funcionarios públicos todo su dinero”, remarcó la diputada.

Precisó que la crisis mostró que existen carencias gigantes en salud y educación y la ciudadanía perdió la tolerancia, por lo que es urgente insistir en una reforma del Estado, que debe comenzar ahora, antes de que acabe la emergencia sanitaria, de lo contrario, se volverá a la pasividad, sostuvo.

De hecho, González presentó un proyecto de ley para que las binacionales formen parte del presupuesto general de la nación. “Itaipú y Yacyretá tienen que entrar en el presupuesto porque son nuestras riquezas”, indicó, agregando que la reforma impositiva es también uno de los puntos más importantes.