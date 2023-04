Para saborear la Eucaristía

Jesús, que conoce el fondo de los corazones, no se deja encandilar por el éxito aparente. Quiere elevar a sus oyentes hacia el verdadero sentido del milagro de la multiplicación de los panes: Es un signo que anuncia algo mejor. Jesús les dice: “Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre”. La muchedumbre responde: “¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?”. No se dan cuenta de todas las implicaciones de sus palabras.

Quizás estos personajes piensan en hacer una especie de intercambio: Haremos las obras que Dios nos pide y a cambio recibiremos diariamente nuestro pan. El Señor, sin embargo, les quiere dar algo más grande, desea entregarles su propio cuerpo como alimento. Pero para poder apreciarlo hace falta prepararse bien: “Esta es la obra de Dios: que creáis en quien Él ha enviado”.

El Evangelio de hoy nos invita a preguntarnos si ponemos empeño en buscar el verdadero alimento que es la Eucaristía. También nos recuerda que para poder saborear la Eucaristía necesitamos acercarnos a ella con fe. Cuánto nos sirve, por ejemplo, preparar esos encuentros con el Señor con comuniones espirituales, que son momentos para encender la fe en nuestros corazones. Entonces, recibir la Eucaristía realmente nos transformará, nos hará realizar las obras de Dios en nuestras vidas, divinizará nuestro trabajo de cada día.

