Para Gorosito el desorden fue fatal

“Un primer tiempo correcto donde nos pusimos en ventaja 2 a 0, tranquilo y teníamos la pelota; después, en el reinicio seguía parecido, pero cedimos la iniciativa al contrario. Hasta el primer gol prácticamente no nos habían llegado. Desde el primer gol se desmorona todo lo que habíamos hecho anteriormente“, refirió el entrenador franjeado.

El DT argentino además refirió: “Después estuvimos muy desordenados por la misma desesperación de no encontrar el juego, estamos en la racha esa en que lo que nos tiran, desgraciadamente, nos convierten. Olimpia no está acostumbrado a ceder el juego, estábamos parados para contragolpear y esa no es la idea”.

Gorosito también explicó: “El partido tiene noventa minutos, podés recibir un gol, pero que no se te desdibuje todo lo que hiciste. Tenemos que ser muchos más regulares en el tiempo para consolidarnos como equipo”.