Para estas fiestas, Salud insta a vacunarse y brindar en lugar abierto

A diferencia de 2020, estas fiestas podrán ser mucho más seguras para las familias con la protección que brinda las medidas farmacológicas anti-Covid como son las vacunas, por lo que se aconseja a las personas que van a desplazarse hacia el interior del país o viajar al exterior que cuente con las dos dosis e incluso –a quienes les toca– con la tercera dosis.

‘‘Nosotros sabemos que estamos en una fecha para muchos de encuentro, de festejar un montón de cosas después de un año duro. Ahora en la medida que entendamos que no protegerse en este momento equivale a la posibilidad de enfermarse’’, indicó el Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud. Recordó que se debe tener en cuenta que la mascarilla sigue siendo un elemento de protección en este momento porque minimiza el riesgo del contagio del SARS-CoV-2. En la Noche Buena, durante el encuentro familiar, Martínez aconseja tratar en lo posible no permanecer en un lugar cerrado por demasiado tiempo, disfrutar de la noche al aire libre y no compartir los utensilios. ‘‘Con eso vamos a minimizar la posibilidad de un contagio, pero la herramienta fundamental es completar la dosis de la vacuna’’.

Sobre este punto, el viceministro resaltó la importancia de acudir a los vacunatorios para recibir la segunda dosis y también la tercera, porque la protección con los biológicos reducen las posibilidades de internación por un cuadro Covid-19 grave.

‘‘Realmente preocupa la vacunación porque las fiestas de fin de año, los encuentros van a estar a la orden día. Sigamos protegiéndonos, en algún momento vamos a salir de esta situación. Estamos ante una amenaza que es la variante nueva. Por suerte, no tenemos detectado en el país’’.

A Martínez le preocupa la gente que va a viajar y con esto aclara que no está en contra de esto porque su política es que no podemos seguir enclaustrados. ‘‘Salgamos, pero con todas las medidas de protección. Si puede debemos viajar con las dos dosis de la vacuna’’.

El último reporte mostró un repunte muy importante de casos en las últimas semanas, y según las proyecciones epidemiológicas, a finales de enero los contagios y las muertes volverían tener un pico.

Debemos seguir cuidándonos, seguir usando la mascarilla, evitar las aglomeraciones si se puede y con eso creo que ya vamos a empezar a recorrer el final de esta tragedia. Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud.

Obispos del Paraguay dan un mensaje por Navidad

‘‘Los obispos del Paraguay deseamos que el nacimiento del Niño Jesús sea un regalo que ilumine el camino de cada familia paraguaya. Sea un regalo que nos ayude a descubrir el camino y que nos una en sinodalidad para evangelizar al Pueblo de Dios. Sea un hecho que nos convierta e impulse a ser misioneros en salida’’.

Este es el mensaje que la Conferencia Episcopal Paraguaya dio a todo el pueblo paraguayo por motivos de las fiestas de Noche Buena, Navidad y Año nuevo.

La tarjeta que contiene el mensaje de los obispos del Paraguay la dio a conocer desde la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Conferencia Episcopal.

‘‘Deseamos que el año 2022, año del laicado, sea próspero y nos identifique con el lema: "Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo", dice el mensaje.

En las últimas semanas, antes los religiosos sentaron en varias ocasiones posturas sobre situaciones que golpean a la sociedad paraguaya como lo son la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras, los secuestros y, principalmente, los obispos hicieron hincapié en la corrupción y en la injusticia.

Durante la festividad de Caacupé expresaron preocupación por la desigualdad y violencia existente en la sociedad.

Actualmente, los obispos del Paraguay trabajan en una carta pastoral que se presentará como parte de la celebración del Año del Laicado.