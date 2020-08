Para analistas, efectos del Covid-19 se extenderán hasta finales del año

“No vemos que pueda haber mucho avance”

César Barreto, ex ministro de Hacienda, consideró que las restricciones impuestas como parte de la denominada cuarentena social impactarán poco por sobre los efectos negativos que ya se venían reportando sobre la economía. “Eventos, bares y restaurantes, que son los sectores que se pueden ver afectados por la restricción horaria, son todavía muy poco concurridos. No cambia tanto (el escenario), por lo menos si no hay un retroceso general (en fases)”, manifestó, en una entrevista concedida a Última Hora.

Asimismo, con base en los pronósticos de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende), señaló que no se espera mucho avance en el proceso de reactivación “de acá a fin de año” y advirtió que en la medida en que se progrese en la flexibilización de actividades los niveles de contagio van a ser mayores, lo cual genera un riesgo. “La caída (-3%) que venimos estimando incorpora que vamos a caer hasta fin de año y después veremos en los siguientes meses, hay que ver si el primer trimestre del año que viene todavía se mantiene la situación (sanitaria), va a depender de si la vacuna está disponible”, indicó.



“El golpe más fuerte que hay es el sicológico”

A criterio de Gladys Benegas, analista y doctora en Economía, el golpe más fuerte que se plantea a causa de las medidas de la cuarentena social es el sicológico, además de que las restricciones impactarán en sectores con cierto repunte en su actividad. “El golpe más fuerte es del encierro, de saber que uno no puede generar o no puede desplegar todo su talento, ideas u oportunidades porque existe un ‘corralito’ que te dice hasta tal hora lo podés hacer”, explicó, al ser consultada por Última Hora.

Añadió que mientras no haya una vacuna contra la enfermedad por el Covid-19 no se puede pensar en que sea factible volver a la normalidad y que lo que impera en este momento es la inseguridad e incertidumbre. Hizo hincapié en el costo de que una persona esté enferma, teniendo en cuenta que se trata de una situación que afecta o a la producción propia del individuo o la del entorno familiar, que cuida de quien lo necesita. Igualmente, refirió que se debe apuntar a fortalecer la agricultura familiar campesina y todo lo que significa la producción de alimentos en el Paraguay, para aprovechar la actual circunstancia.



“Más equilibrada entre economía y salud”

Stan Canova, analista económico, aseguró que -entre otros aspectos- se debe considerar que la curva del Covid-19 está en pendiente alta en nuestro país, no solo en cuanto a contagios, sino también en fallecimientos. Indicó que la actividad en general sigue golpeada y seguirá en esa tendencia hasta que obtengamos una vacuna real. “Entendamos que nuestra economía tendrá que sostenerse hasta mediados del 2021, momento en que sí podríamos tener una vacuna validada”, comentó.

Sobre la cuarentena social, manifestó que viene a ser una fórmula más equilibrada entre economía y salud, valorando positivamente las disposiciones de las autoridades. “Me parece el mejor diseño estructurado hasta el momento dado que no pide el cierre de locales comerciales, sino su regulación en horario”, expresó en una comunicación con Última Hora.

“Respetemos el distanciamiento social y las reuniones familiares y que la Dinatrán haga respetar el volumen de pasajeros que son subidos en las unidades de transporte público, porque los colectivos llenos son focos de contagio”, finalizó.



“Definitivamente va a tener implicancias”

Para Patricia Goto, economista de CPA Ferrere, el actual escenario epidemiológico retrasa las fases de flexibilización que se venían dando e impone nuevas restricciones que, si bien son menos estrictas a las anteriores, igualmente tienen sus implicancias para sectores de la economía que no van a poder operar de forma totalmente libre.

“También, una cuestión fundamental cuando hablamos de esto es el deterioro adicional que tienen las expectativas en este contexto. Un contexto sanitario más adverso lo que hace claramente es generar mayor incertidumbre y eso se traslada directamente en las decisiones que tienen los agentes económicos”, refirió. Pese a los efectos sobre la economía, calificó las nuevas medidas como necesarias atendiendo a que la prioridad debería ser la salud.

Señaló que el pronóstico de CPA Ferrere (caída de 5% del producto interno bruto) se mantiene aún, pero que en caso de que la situación sanitaria empeore, habrá necesidad de ajustar los números. La expectativa era de un incremento en la actividad económica en el segundo semestre, pero el panorama es sombrío, expresó.